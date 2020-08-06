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06.08.2020 (13:43)

В Ленобласти химики ЗВО провели контратаку и ослепили превосходящие силы врага дымовой завесой

Военнослужащие войск радиационной, химической и биологической защиты общевойсковой армии Западного военного округа, дислоцированной в Ленинградской области, в ходе двухсторонних тактических учений осуществили постановку дымовой завесы в целях обмана противника и эффективной контратаки батальонно-тактической группы.

В ходе розыгрыша тактического эпизода химики отработали постановку площадных дымовых завес, используя новейшие машины ТДА-3, поступившие на вооружение армии в минувшем году. Благодаря благоприятным погодным условиям и рельефу местности, контратакующие подразделения смогли максимально близко подойти к передней линии обороны противника незамеченными и нанести ему максимальное поражение.

 В целях увеличения продолжительности действия аэрозольной завесы, по мере приближения к врагу военнослужащими была использована штатная термодымовая аппаратура, установленная на боевых машинах.

 Кроме того, благодаря отсутствию прямой видимости, механики-водители танков и БМП смогли попрактиковаться в вождении техники вслепую, используя аппаратуру навигации и гирополукомпас. 

В проведении двухстороннего тактического учения задействовано более 800 военнослужащих и около 150 единиц вооружения и военной техники.

 Термодымовая машина ТДА-3 предназначена для постановки приземных и приподнятых аэрозольных завес в целях маскировки войск от наведения высокоточного оружия и приборов разведки противника, а также дезинфекции техники и сооружений при ликвидации последствий применения химического оружия.  

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Войска РХБ защиты , Западный военный округ
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