06.08.2020 (13:03)

Служебным жильем обеспечены все выпускники военных вузов 2020 года, прибывшие для прохождения военной службы в общевойсковую армию ЗВО

Офицеры - выпускники военных вузов, прибывшие для прохождения военной службы в воинские части гвардейской общевойсковой армии Западного военного округа в 2020 году, обеспечены служебным жильем на 100%.

За последние 5 лет в Воронежской, Белгородской, Курской, Брянской и Смоленской областях темпы жилищного строительства стали одними из самых высоких в Центрально-Черноземном регионе. Десять лет назад очередь на получение служебного жилья достигала двух лет для одного офицера.

«С 2014 года по 2020 год по новой форме обеспечения жильем в Воронеже были обеспечены более 650 семей. Жилищная субсидия для этих семей и многих других — это основной способ обеспечения военнослужащих постоянным жильём. Имеющий целый ряд преимуществ, он позволит ликвидировать очередь на постоянное жильё. За 5 лет очередь сократилась почти в 4 раза», – заявил начальник регионального департамента жилищного обеспечения по Воронежской области Андрей Дергунов.

В военных городках Валуйского, Богучарского, Воронежского, Курского, Клинцовского, Брянского, Смоленского, Коломенского гарнизонов ЗВО для выпускников военных учебных заведений было подготовлено свыше 120 мест в жилом фонде по месту прохождения военной службы. Это жилье предоставлялось в день прибытия молодых специалистов в часть, и в настоящий момент все прибывшие офицеры обеспечены служебными квартирами и комнатами в общежитиях, в зависимости от состава их семей.

Военнослужащие по контракту, которые пока не обеспечены служебным жильем, могут оформить компенсацию за наем жилого помещения.

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