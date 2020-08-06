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06.08.2020 (12:45)

Военнослужащие инженерно-саперного подразделения ЦВО переправили через реку Томь боевые подразделения

Военнослужащие инженерно-саперных подразделений 41-й общевойсковой армии (ОА) Центрального военного округа (ЦВО) в ходе учения переправили через реку Томь, передовые отряды мотострелкового соединения в Кемеровской области.

Военные инженеры совершили марш в назначенный район для организации форсирования водной преграды. По прибытии на место военнослужащие во взаимодействии с подразделениями военной полиции организовали боевое охранение, провели разведку местности, исследование береговой линии, провели замер скорости течения реки в зоне перекатов, назначенной для спуска понтонных звеньев. По завершении работы по оборудованию съезда военнослужащие инженерно-саперного подразделения организовали паромную переправу, обеспечив переброску войск на другой берег. Для наведения переправы через реку специалисты понтонно-мостового подразделения применили понтонный мостовой парк. 

Учения проходили в рамках полевого лагерного сбора инженерно-саперных подразделений 41-й ОА на полигоне Юргинский, к нему привлечено более 1000 военнослужащих, задействовано свыше 400 единиц военной и специальной техники.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ , Инженерные войска
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