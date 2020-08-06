06.08.2020 (12:05)

На учении под Оренбургом спецназ ЦВО ликвидировал базу переоборудования пикапов незаконного вооруженного формирования

Военнослужащие соединения специального назначения Центрального военного округа на учении в Оренбургской области уничтожили базу переоборудования пикапов незаконного вооруженного формирования.

По замыслу учения, группы спецназа, оснащенные беспилотниками «Гранат-4» совершили десантирование беспарашютным способом из вертолета Ми-8 на территорию подконтрольную противнику. Затем с помощью беспилотников установили район скопления НВФ и совершили скрытный многокилометровый марш. Проведя наблюдение, спецназовцы обнаружили замаскированный лагерь и более 30 переоборудованных пикапов с ПЗРК. Используя гранатометы РПГ-26 «Аглень» и РПГ-7В, они уничтожили пикапы. Отходящую живую силу условного противника подавили из снайперских винтовок СВД, автоматов АК-12 и гранатометов АГС-17 «Пламя». После зачистки лагеря цеха подготовки техники были подорваны.

Учение прошло на Тоцком полигоне. В нем приняли участие более 500 военнослужащих, было задействовано около 50 единиц военной техники.

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