06.08.2020 (11:30)

Морской тральщик Черноморского флота «Вице-адмирал Захарьин» отработал противоминные действия в Средиземном море

Экипаж морского тральщика Черноморского флота «Вице-адмирал Захарьин», выполняющий задачи в составе постоянной группировки ВМФ в Средиземном море, в рамках плановой боевой подготовки отработал противоминные действия в акватории пункта базирования кораблей.

В ходе тренировки экипаж осуществил поиск мин в назначенном морском районе с использованием различных видов контактных и неконтактных тралов.

Вместе с отработкой задач по прямому предназначению моряки провели корабельные учения по борьбе за живучесть, противовоздушной и противодиверсионной обороне корабля на переходе морем и при стоянке на незащищенном рейде.

Морской тральщик «Вице-адмирал Захарьин» выполняет задачи в составе постоянной группировки кораблей ВМФ в Средиземном море с июня 2020 года.

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