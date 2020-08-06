06.08.2020 (11:30)
Морской тральщик Черноморского флота «Вице-адмирал Захарьин» отработал противоминные действия в Средиземном море
Экипаж морского тральщика Черноморского флота «Вице-адмирал Захарьин», выполняющий задачи в составе постоянной группировки ВМФ в Средиземном море, в рамках плановой боевой подготовки отработал противоминные действия в акватории пункта базирования кораблей.
В ходе тренировки экипаж осуществил поиск мин в назначенном морском районе с использованием различных видов контактных и неконтактных тралов.
Вместе с отработкой задач по прямому предназначению моряки провели корабельные учения по борьбе за живучесть, противовоздушной и противодиверсионной обороне корабля на переходе морем и при стоянке на незащищенном рейде.
Морской тральщик «Вице-адмирал Захарьин» выполняет задачи в составе постоянной группировки кораблей ВМФ в Средиземном море с июня 2020 года.