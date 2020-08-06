06.08.2020 (11:08)

Тезисы выступления начальника ГУНИД Министерства обороны Российской Федерации на пресс-конференции в ИТАР-ТАСС

Тезисы выступления

начальника Главного управления научно-исследовательской деятельности и технологического сопровождения передовых технологий (инновационных исследований) Министерства обороны Российской Федерации генерал-майора А.М.Гончарова

на пресс-конференции в Информационном телеграфном агентстве России (ИТАР-ТАСС)

В период с 23 по 29 августа 2020 года Министерство обороны Российской Федерации проводит одну из крупнейших мировых выставок вооружения и военной техники - Международный военно-технический форум «АРМИЯ». Это будет шестой по счету форум. Его мы проводим ежегодно, начиная с 2015 года.

В сравнении с прошлым годом, сроки проведения Форума увеличены с шести до семи дней, а мероприятия научно-деловой программы будут проходить с 23 по 28 августа 2020 года, то есть

в течение шести дней, вместо четырех, как это было ранее.

Форум «АРМИЯ-2020» расширяет и свои границы. В нынешнем году, помимо традиционных площадок (Конгрессно-выставочного центра «Патриот», полигона Алабино, аэродрома Кубинка, всех военных округов и Северного флота), мероприятия пройдут еще и в Астраханской области на полигоне Ашулук, где будет продемонстрирована уникальная программа противодействия беспилотным летательным аппаратам.

В общей сложности мероприятия форума в этом году охватывают 43 площадки, расположенные в различных регионах страны (это касается полигонов, аэродромов, филиалов парка «Патриот»). Широкую географию заявляют и мероприятия научно-деловой программы.

Отличительной особенностью форума станет то, что мы будем проводить его одновременно с Армейскими международными играми.

Такой формат предоставит гостям и участникам обоих мероприятий уникальную возможность максимально эффективно организовать свою работу и посетить зрелищную демонстрационную программу.

Традиционно мероприятия форума будут организованы как для высоких гостей и специалистов, так и для массового посетителя. Программа их работы следующая:

23 августа 2020 г. – состоится совместное открытие Форума и Армейских игр, официальная часть, работа первых лиц государства, руководителей органов государственной власти, делегаций иностранных государств;

с 24 по 26 августа 2020 г. – дни работы Форума для специалистов;

с 27 по 29 августа 2020 г. – дни работы Форума для массового посещения.

В рамках предстоящего форума «АРМИЯ-2020» предусматриваются выставочная, демонстрационная и научно-деловая программы, а также протокольные и культурно-массовые мероприятия.

Вкратце остановлюсь на некоторых из них.

Статическая экспозиция форума «АРМИЯ-2020» в этом году имеет ряд существенных особенностей.

Общая площадь статической экспозиции форума по сравнению с прошлым годом увеличена более чем на 60 000 квадратных метров и составляет свыше 320 тысяч кв.м. Выставочные стенды будут сформированы в павильонах и на открытых площадках Конгрессно-выставочного центра «Патриот», полигона Алабино и аэродрома Кубинка.

Традиционно на уличной площадке КВЦ «Патриот» будет развернута специализированная экспозиция перспективных образцов ВВСТ, на которой будут представлены новейшие образцы вооружения.

В их числе:

основной боевой танк Т-14 «Армата»;

боевая машина поддержки танков БМПТ,

тяжелая боевая машина пехоты Т-15 «Армата» с боевым модулем «Кинжал»;

самоходный зенитный артиллерийский комплекс 2С38 «Деривация-ПВО»;

комплекс войсковой ПВО средней дальности 9К317М «БУК-М3» и др.

В демонстрационно-выставочных павильонах Государственной корпорации «Ростех», АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей», АО «Объединенная судостроительная корпорация», ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация», АО «Концерн «Калашников», АО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение» пройдет Международная выставка «Продукция ведущих предприятий ОПК России». Ключевые предприятия оборонно-промышленного комплекса России продемонстрируют перспективные разработки вооружения военной и специальной техники, а также образцы высокотехнологичной продукции двойного назначения.

В этом году ряд особенностей предусматривает и статическая экспозиция Министерства обороны. Под эгидой Военного инновационного технополиса «ЭРА» формируется экспозиция инновационной деятельности Минобороны России, где будут представлены разработки технополиса «ЭРА», научных рот, а также наиболее интересные и перспективные проекты, отобранные по результатам проведенных «Дней инноваций» в вузах и научно-исследовательских организациях Минобороны России. Всего будет представлено около 60 инновационных образцов.

В целях популяризации военного образования спланирована выставочная экспозиция «Военное образование – престиж и инновации», где будут продемонстрированы передовые образовательные технологии, обучающие программы, тренажерные системы и электронные информационные технологии подготовки военных кадров, а также представлены лучшие работы воспитанников довузовских учебных заведений. На экспозиции также пройдут мастер-классы ведущих преподавателей учебных заведений Минобороны России.

Посетителям форума будет представлена уникальная экспозиция «Аллея Танкпрома», посвященная 100-летию отечественного танкостроения, включающая линейку из 22 танков и бронеавтомобилей, характеризующую основные этапы развития отрасли за этот период.

Значительно расширена и обновлена выставочная часть авиационного кластера форума на аэродроме Кубинка. Воздушно-космическими силами, Объединенной авиастроительной корпорацией, акционерным обществом «Вертолеты России» и другими предприятиями промышленности будут представлены специализированные экспозиции.

С учетом одновременного проведения форума и Армейских международных игр, в Конгрессно-выставочном центре «Патриот» разместятся площадки «Клуба болельщиков» Армейских международных игр по 30 конкурсам.

На форуме предусматривается представить достижения российских оружейников как на площадках статической экспозиции, так и в рамках демонстрационной программы. Для этой цели Минобороны России представит около 700 единиц современного вооружения и военной техники.

На сегодняшний день в работе форума планируют принять участие более тысячи отечественных и иностранных компаний, готовых продемонстрировать свыше 25 тысяч образцов вооружения, военной и специальной техники.

Безусловным украшением и ярким событием форума станет насыщенная и зрелищная программа динамического показа возможностей вооружения, военной и специальной техники.

К слову, на полигоне Алабино уже стартовала совместная подготовка к крупнейшим международным мероприятиям демонстрационной программе форума «АРМИЯ-2020» и конкурсу «Танковый биатлон», проводятся тренировки и репетиции.

Для показа ходовых и огневых возможностей вооружения, военной и специальной техники, а также десантно-переправочных средств по форсированию водных преград мероприятия демонстрационной программы форума пройдут на наземном и водном кластерах.

В общей сложности в мероприятии планируется задействовать более 400 образцов современного вооружения, военной и специальной техники.

Зрители демонстрационной программы форума «АРМИЯ-2020» увидят действия экипажей танков, боевых машин пехоты, самоходных артиллерийских установок и реактивных систем залпового огня, самоходных зенитных ракетно-пушечных комплексов, ударных вертолетов, а также выступления пилотажных групп ВКС «Русские витязи», «Стрижи», «Соколы России» и «Беркуты».

В рамках демонстрационной программы Форума на полигонах Алабино и Ашулук спланирован показ боевых возможностей современных и перспективных образцов вооружения и техники, а также демонстрация делегациям иностранных государств и специалистам системы эшелонированной обороны объектов от крылатых ракет и беспилотных летательных аппаратов.

Зрителям будет предоставлена уникальная возможность своими глазами увидеть боевые действия, не имеющих аналогов в мире образцов вооружения способных гарантировано поражать всю линейку средств воздушного нападения.

При этом акцент будет сделан на демонстрацию боевых возможностей средств борьбы с оперативно-тактическими, крылатыми ракетами и беспилотными летательными аппаратами. Демонстрационный показ буде проходить одновременно на двух полигонах: полигоне Ашулук в Астраханской области в 1 300 км юго-восточнее Москвы и полигоне Алабино с проведением двух демонстрационных эпизодов.

В целом, в масштабах всей страны демонстрационные программы пройдут на 47 площадках различных регионов, расположенных от Санкт-Петербурга до Владивостока и от Североморска до Севастополя.

В нынешнем году для специалистов, представителей научного сообщества и деловых кругов сформирована насыщенная и разнообразная научно-деловая программа, которая наполнена крупными мероприятиями с участием признанных экспертов в военно-технической сфере, руководителей органов государственной власти и ведущих предприятий оборонно-промышленного комплекса, делегаций иностранных государств.

Первым таким мероприятием, с которого начнется работа Форума станет пленарное заседание, проводимое Правительством Российской Федерации.

Как я уже говорил, мероприятия научно-деловой программы форума пройдут в период с 23 по 28 августа 2020 года.

По своему масштабу и обилию форматов научно-деловая программа форума обещает превзойти размах прошлых лет, с учетом того, что она будет проводиться в течение 6 дней, вместо 4 как было раньше.

Для работы научно-делового сообщества на Форуме подготовлено 49 конференц-залов и переговорных комнат, оборудованных удобными креслами, климатическими комплексами, мощными аудиосистемами и широкоформатными экранами. Общая вместимость залов позволяет одновременно разместить более 2 000 человек при условии соблюдения рекомендованной социальной дистанции.

График проведения научно-деловой программы мы выстроили с учетом исключения дублирования тематик, при этом ряд смежных мероприятий были объединены в более крупные, концентрация профильных специалистов значительно повысилась.

Программа этого года нацелена не на количество, а на качество и прикладные результаты проводимых мероприятий.

На мероприятиях научно-деловой программы планируется обсуждение важнейших вопросов мировой политики и межгосударственного взаимодействия в области глобальной безопасности, решения проблем в сферах обороны, развития международного военно-технического сотрудничества.

Планируется, что одним из ключевых событий форума «АРМИЯ-2020» станет Конгресс «Диверсификация ОПК в интересах нацпроектов», в который планируется системно включить пятую часть всех мероприятий научно-деловой программы.

Конгресс организован Коллегией Военно-промышленной комиссии Правительства Российской Федерации. Пленарное заседание Конгресса пройдет под руководством заместителя председателя правительства Ю.И. Борисова.

Модераторами мероприятий научно-деловой программы приглашены известные общественные деятели, ведущие ученые, эксперты и генеральные конструкторы. Многие из них уже подтвердили свое участие.

В качестве примера приведу имена участников Президиума пленарного заседания IV Конференции «Технологии искусственного интеллекта в интересах обороны и безопасности государства».

В их числе заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максим Викторович ПАРШИН;

заместитель Министра экономического развития Российской Федерации Оксана Валерьевна ТАРАСЕНКО;

заместитель Министра науки и высшего образования РФ Александр Вячеславович НАРУКАВНИКОВ;

председатель Научно-технического совета Военно-промышленного комплекса РФ – заместитель председателя коллегии Военно-промышленной комиссии РФ МИХАЙЛОВ Юрий Михайлович.

президент НИЦ «Курчатовский институт» Михаил Валентинович КОВАЛЬЧУК и многие другие, в том числе руководство Сибирского и Дальневосточного отделений Российской Академии наук.

Свое участие в качестве модератора IV конференции «Технологии искусственного интеллекта в интересах обороны и безопасности государства» подтвердил первый заместитель Министра обороны Российской Федерации Руслан Хаджисмелович Цаликов.

Уже традиционными на форуме стали заседание межведомственной комиссии, в состав которой входят представители Минобороны и государственной корпорации «Росатом», мероприятия региональных отделений Российской академии наук, а также мероприятия, проводимые в презентационной зоне Технополиса «Эра».

В режиме видео-конференции пройдут 10 крупных мероприятий из городов России (Воронеж, Санкт-Петербург, Рязань, Благовещенск). Продолжается прием заявок на участие онлайн формате.

В этом году в режиме интерактива пройдут ряд мероприятий научно-деловой программы. Заявленные вопросы в ходе круглого стола продолжат обсуждаться в виде презентации на выставочных стендах, а потом - на динамической показе.

По состоянию на 5 августа 2020 года подтверждено проведение пяти таких интерактивных мероприятий (одно без перехода в динамику, четыре - статических переходящих в динамику).

В завершение своего сообщения отмечу, что площадки форума будут открыты и для массового посещения и семейного отдыха, созданы комфортные условия пребывания для гостей и участников всех возрастных групп.

Для проведения культурно-массовых, спортивных и патриотических мероприятий будут задействованы все объекты Военно-патриотического парка культуры и отдыха Вооруженных Сил Российской Федерации «Патриот».

Кроме того, участники и гости Форума смогут посетить такие уникальные объекты, как Главный Храм Вооруженных Сил, Мультимедийный историко-мемориальный комплекс «Дорога памяти»

и музей под открытым небом «Поле Победы».

Благодарю за внимание.



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