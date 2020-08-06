06.08.2020 (10:53)

Экипажи современных танков Т-72Б3 российской военной базы в Абхазии провели дуэльные бои на полигоне в Адыгее

Танкисты российской военной базы в Абхазии в рамках занятий полевого выхода на полигоне Майкопский в Адыгее провели танковые бои на современных танках Т-72Б3.

В ходе мероприятий экипажи Т-72Б3 совершенствовали навыки ведения боевых действий, применив метод танковых дуэлей в упражнении «Дуэльный бой», когда одна бронемашина находилась в засаде, а вторая действовала на удалении около 2 тыс. м, скрытно меняя огневые позиции.

При тактических маневрах участники «дуэли» успешно обнаружили танк соперника, взяв его на прицел, и условно поразили цель. Каждый элемент боя сопровождался докладами руководителю по средствам связи, что позволило целостно оценить действия военнослужащих.

Также в завершении полевого выхода военнослужащие базы выполнят боевые стрельбы из орудий Т-72Б3 по движущимся мишеням, имитирующим танки и другую бронетехнику условного противника.

Всего на полигоне в учебных мероприятиях принимают участие около 100 танкистов ЮВО и задействовано более 30 бронемашин.

Обучающие танковые «дуэли» с участием танкистов военной базы проводятся регулярно и позволяют экипажам повышать уровень подготовки в условиях, максимально приближенных к боевым.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице