06.08.2020 (10:51)
Экипаж малого артиллерийского корабля «Махачкала» Каспийской флотилии приступил к отработке элементов морского боя в море
Малый артиллерийский корабль Каспийской флотилии (КФл) «Махачкала» покинул порт базирования и вышел в море для выполнения ракетных и артиллерийских стрельб.
Учебные мероприятия осуществляются в рамках выполнения второй курсовой задачи. Экипажу предстоит подтвердить готовность к выполнению в море задач по предназначению одиночным кораблем.
В течение 10 дней в морском полигоне моряки отработают элементы морской подготовки, задачи по противоминной защите корабля, охране и обороне корабля при стоянке на незащищённом рейде.
При решении задач по ведению морского боя одиночным кораблем артиллеристы КФл выполнят стрельбы по морским и воздушным целям с применением артиллерийских установок и зенитно-артиллерийских комплексов.
Анализ и оценка выполненных в море учебно-боевых задач будут проведены командованием КФл после возвращения корабля в базу.