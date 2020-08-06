06.08.2020 (10:51)

Экипаж малого артиллерийского корабля «Махачкала» Каспийской флотилии приступил к отработке элементов морского боя в море

Малый артиллерийский корабль Каспийской флотилии (КФл) «Махачкала» покинул порт базирования и вышел в море для выполнения ракетных и артиллерийских стрельб.

Учебные мероприятия осуществляются в рамках выполнения второй курсовой задачи. Экипажу предстоит подтвердить готовность к выполнению в море задач по предназначению одиночным кораблем.

В течение 10 дней в морском полигоне моряки отработают элементы морской подготовки, задачи по противоминной защите корабля, охране и обороне корабля при стоянке на незащищённом рейде.

При решении задач по ведению морского боя одиночным кораблем артиллеристы КФл выполнят стрельбы по морским и воздушным целям с применением артиллерийских установок и зенитно-артиллерийских комплексов.

Анализ и оценка выполненных в море учебно-боевых задач будут проведены командованием КФл после возвращения корабля в базу.

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