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06.08.2020 (10:49)

Тактический десант российской военной базы в Абхазии высадился на полигон Нагвалоу для обороны побережья от условного противника

Тактический десант российской военной базы Южного военного округа (ЮВО) в Абхазии в рамках двустороннего тактического учения совершил высадку на береговой линии полигона Нагвалоу в целях защиты побережья от наступления морской пехоты «противника».

В кратчайшие сроки военнослужащие овладели выгодными позициями на побережье, прорвали оборонительные позиции условного противника, организовали огневые засады против диверсионных разведывательных групп.

В ходе мероприятия огневую поддержку действий военнослужащих базы осуществляли боевые вертолеты Ка-52 «Аллигатор» авиационного соединения ВВС и ПВО ЮВО.

Тактический десант военной базы обеспечил прикрытие основных сил соединения в момент их прибытия в район учебно-боевой операции по противодействию высадке морской пехоты противника.

Совместные тактические учения проводятся на различных участках черноморского побережья. В общей сложности в учении приняли участие около 1 тыс. военнослужащих ЮВО, было задействовано более 200 единиц военной техники.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Южный военный округ , Абхазия
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