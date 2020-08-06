06.08.2020 (10:46)

Специалисты РХБ защиты ЮВО выполнили обработку района условного химического заражения в Волгоградской области

Военнослужащие радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты Южного военного округа (ЮВО) выявили район условного химического заражения, провели его обработку и обеззаразили военную технику в ходе подготовки к стратегическому командно-штабному учению «Кавказ-2020» на полигоне в Волгоградской области.

В ходе практических действий специалисты РХБ защиты провели разведку более 30 кв. км условно зараженного периметра местности при помощи разведывательных машин РХМ-6 на базе БТР-80. После определения характеристик отравляющего вещества специалисты провели контрольные срезы почвы для углубленного лабораторного исследования.

Также колонны специальной техники совершили скоростной марш в район тепловой обработки. Здесь расчеты специальных тепловых машин ТМС-65М1 провели тепловую обработку военной техники, прибывшей из района условного заражения. Под высоким давлением, нагнетаемым турбореактивным двигателем, входящим в состав ТСМ-65М1, операторы расчетов провели газопылевую отбивку поверхности бронетехники.

Всего к учению было привлечено около 400 военнослужащих, задействовано свыше 60 образцов военной специальной техники войск РХБ защиты ЮВО.

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