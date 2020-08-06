06.08.2020 (10:44)

Расчеты беспилотников с экипажами кораблей Каспийской флотилии выполняют совместные задачи по уничтожению целей в море

С подразделением беспилотных летательных аппаратов (БпЛА) «Орлан» Каспийской флотилии в Дагестане проведена тренировка по ведению мониторинга и корректированию огня корабельной артиллерии в морских полигонах в Каспийском море.

На этапе учебных мероприятий расчеты БпЛА отработали проверку общей системы электропитания, нанесение на карту плана полета, а также вывод беспилотников в назначенный район для ведения мониторинга в морском полигоне боевой подготовки и сопровождение обнаруженных целей.

Это позволило корабельным артиллеристам в режиме реального времени точно и оперативно вносить корректировки при ведении огня.

Беспилотный комплекс артиллерийской разведки «Орлан-10» – российский многофункциональный беспилотный комплекс, предназначенный для наблюдения за протяжёнными и локальными объектами в труднодоступной местности, в том числе при проведении поисковых и ремонтных работ. Входит в состав системы управления тактическим звеном ЕСУ ТЗ, благодаря чему может транслировать цели для поражения всеми боевыми машинами (САУ, танки, БМП, машины ПВО) и кораблями, подключенными к ЕСУ ТЗ.

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