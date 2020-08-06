06.08.2020 (10:41)

Моряки Каспийской флотилии начали подготовку к международному конкурсу «Кубок моря-2020»

Корабли Каспийской флотилии начали подготовку к отборочному этапу международного конкурса «Кубок Моря-2020». Их экипажи выполнят боевые стрельбы из артиллерийских установок по надводным и воздушным целям, а также выполнят комплекс карантинных мер.

Кроме того, будут проведены учения по переходу корабля в район якорной стоянки с максимальной скоростью прохождения заданных маршрутов Кроме того, моряки отработают слаженность швартовых групп при постановке и съемке корабля с якоря.

На специальном учебно-тренировочном комплексе с военнослужащими будут проведены тренировки по борьбе за живучесть корабля. Также пройдут учения по использованию спасательных средств при эвакуации с корабля.

Международный конкурс «Кубок моря-2020» будет проводиться среди экипажей надводных кораблей государств-участников конкурса в рамках Армейских международных игр (АрМИ-2020).

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