Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

06.08.2020 (10:41)

Моряки Каспийской флотилии начали подготовку к международному конкурсу «Кубок моря-2020»

Корабли Каспийской флотилии начали подготовку к отборочному этапу международного конкурса «Кубок Моря-2020». Их экипажи выполнят боевые стрельбы из артиллерийских установок по надводным и воздушным целям, а также выполнят комплекс карантинных мер.

Кроме того, будут проведены учения по переходу корабля в район якорной стоянки с максимальной скоростью прохождения заданных маршрутов Кроме того, моряки отработают слаженность швартовых групп при постановке и съемке корабля с якоря.

На специальном учебно-тренировочном комплексе с военнослужащими будут проведены тренировки по борьбе за живучесть корабля. Также пройдут учения по использованию спасательных средств при эвакуации с корабля.

Международный конкурс «Кубок моря-2020» будет проводиться среди экипажей надводных кораблей государств-участников конкурса в рамках Армейских международных игр (АрМИ-2020).

Пресс-служба Южного военного округа
Новости по теме:
Расчеты новейших РСЗО «Торнадо-С» артиллерийского соединения ЮВО уничтожили цели на удалении 60 км на полигоне Капустин Яр
В Ростове-на-Дону пройдет Чемпионат ЮВО по летнему офицерскому троеборью
Инженерно-саперные подразделения ЮВО проведут поиск и уничтожение подземных ходов сообщения условного противника на Кубани и в Ростовской области
Железнодорожное соединение ЮВО на Кубани получило на вооружение новейшие самоходные понтоны

Метки:
Каспийская флотилия , Южный военный округ , АрМИ , Кубок моря
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false