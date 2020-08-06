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06.08.2020 (10:08)

Инженеры ЮВО в Астраханской области возведут мосты в рамках учения

С военнослужащими инженерно-саперного полка Южного военного округа (ЮВО) будет проведено тактико-специальное учение в Астраханской области по наведению автомобильного моста через реку

По замыслу учения, условный противник совершил диверсионные действия на пути следования колонны техники основных сил. Совершив марш более 300 км в назначенный район, военнослужащие проведут радиационную, химическую и биологическую (РХБ) разведку местности и, преодолев зараженный участок, возведут мост через реку для переправки людей и техники.

В ходе основного этапа учения военные инженеры наведут мосты грузоподъемностью до 60 тонн с использованием тяжелых механизированных мостов ТММ-3М2.

В учении примут участие более 700 военнослужащих ЮВО, будет задействовано свыше 150 единиц специальной техники, в том числе инженерная машина разграждения ИМР-3, тяжелый механизированный мост ТММ-3М2, путепрокладчик БАТ-2.

Контроль обстановки в районе проведения учения с воздуха обеспечит беспилотная авиация.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Южный военный округ , Инженерные войска , Учения
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