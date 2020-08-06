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06.08.2020 (10:03)

Понтонное подразделение мотострелкового соединения ЮВО перекрыло норматив по наведению парома грузоподъемностью 170 т под Волгоградом

Военнослужащие понтонного подразделения мотострелкового соединения Южного военного округа (ЮВО) перекрыли норматив по сборке понтонной переправы грузоподъемностью 170 т на реке Дон в Волгоградской области в рамках подготовки к предстоящему стратегическому командно-штабному учению «Кавказ-2020».

Норматив на оценку «отлично» для наведения данной переправы составляет 11 мин, в то время как профессионализм военнослужащих позволил им справиться с задачей за 10 мин.

В ходе учения подразделения были подняты по тревоге, прибыли в район выполнения учебно-боевой задачи. У береговой черты личный состав понтонного подразделения осуществил сброс звеньев понтона в воду, затем из них была собрана паромная переправа длиной 60 м и грузоподъемностью 170 т.

При помощи созданных паромов и буксирно-моторных катеров БМК-460 специалисты обеспечили переправу колесной техники на другой берег реки Дон шириной до 400 м.

Плановое тактико-специальное учение с военнослужащими инженерного подразделения является одним из практических этапов подготовки к стратегическому командно-штабному учению «Кавказ-2020», на котором планируется переправить на противоположный берег Дона около 60 единиц боевой и специальной техники.

Всего к учению привлечено около 200 военнослужащих, более 50 единиц специальной и автомобильной техники, в том числе буксирно-моторные катера БМК-460, плавающие транспортёры ПТС-2 и речные звенья с автомобилями.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Южный военный округ , Инженерные войска
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