06.08.2020 (09:39)
С экипажами подводных лодок Черноморского флота проведены тренировки по выходу из торпедного аппарата
Сменные экипажи дизель-электрических подводных лодок (пл) Черноморского флота выполнили зачётное упражнение по покиданию подводной лодки через торпедный аппарат.
Мероприятие прошло на учебно-тренировочном комплексе (УТК) подводников в Новороссийской военно-морской базе.
В ходе тренировки подводники выполнили нормативы по одеванию спасательного снаряжения и отработали выход из торпедного аппарата с использованием индивидуального дыхательного аппарата. Кроме теоретической и практической подготовленности, необходимой для выполнения данного упражнения, подводники совершенствовали уровень психологической готовности, необходимый для выхода через торпедный аппарат.
Также в бассейне УТК подводники провели тренировку по посадке в надувной спасательный плот ПСН-10.
Тренировки по выходу личного состава через торпедный аппарат являются одним из основных способов аварийного покидания подводной лодки и проходят регулярно в соответствии с планом боевой подготовки флота.