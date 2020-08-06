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06.08.2020 (09:39)

С экипажами подводных лодок Черноморского флота проведены тренировки по выходу из торпедного аппарата

Сменные экипажи дизель-электрических подводных лодок (пл) Черноморского флота выполнили зачётное упражнение по покиданию подводной лодки через торпедный аппарат.

Мероприятие прошло на учебно-тренировочном комплексе (УТК) подводников в Новороссийской военно-морской базе.

В ходе тренировки подводники выполнили нормативы по одеванию спасательного снаряжения и отработали выход из торпедного аппарата с использованием индивидуального дыхательного аппарата. Кроме теоретической и практической подготовленности, необходимой для выполнения данного упражнения, подводники совершенствовали уровень психологической готовности, необходимый для выхода через торпедный аппарат.

Также в бассейне УТК подводники провели тренировку по посадке в надувной спасательный плот ПСН-10.

Тренировки по выходу личного состава через торпедный аппарат являются одним из основных способов аварийного покидания подводной лодки и проходят регулярно в соответствии с планом боевой подготовки флота.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Черноморский флот , Подводные силы , Южный военный округ
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