06.08.2020 (09:23)

Международный военно-технический форум «Армия-2020» пройдёт в Приморье на пяти выставочных площадках

В Приморском крае в период с 27 по 29 августа пройдёт Международный военно-технический форум «Армия-2020»

Для демонстрационного показа сил Тихоокеанского флота, статической выставки вооружения и военной техники, а также экспозиции предприятий, выпускающих продукцию военного и двойного назначения будет оборудовано пять площадок.

Основной площадкой форума по сложившейся традиции станет 33-й причал Тихоокеанского флота на Корабельной набережной во Владивостоке. Там пройдут церемонии открытия и закрытия. Планируется, что на причале будут представлены боевые корабли и вспомогательные суда Тихоокеанского флота, экспозиция боевой техники и техники специального назначения Береговых войск ВМФ, снаряжение (оборудования), поисково-спасательной службы, общим количеством до 50 единиц.

С образцами авиационной техники морской авиации ВМФ, самолётами и вертолётами армии ВВС и ПВО Восточного военного округа и авиации ДОСААФ гости форума смогут ознакомиться на аэродроме Центральная Угловая в пригороде Владивостока. На этой площадке форума планируется разместить для показа истребители, противолодочные самолёты и вертолёты, а также современные зенитно-ракетные комплексы.

В филиале парка «Патриот» на острове Русский на «Ворошиловской батарее» предполагается развернуть экспозицию образцов вооружения времен Великой Отечественной войны и послевоенного периода.

Научно-деловая программа форума спланирована на базе Дальневосточного федерального университета и в Доме офицеров флота. Там пройдут научные конференции и круглые столы. В ДВФУ вниманию специалистов предложат обновлённую экспозицию продукции ряда предприятий оборонной промышленности.

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