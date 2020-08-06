06.08.2020 (09:09)

В КВЦ «Патриот» для иностранных военных атташе пройдет брифинг, посвященный форуму «АРМИЯ-2020»

Свыше 70 аккредитованных в Российской Федерации военных дипломатов из более чем 50 стран встретятся сегодня на площадке Конгрессно-выставочного центра «Патриот» в рамках брифинга, посвященного проведению Международного военно-технического форума «АРМИЯ-2020».

Брифинг для представителей военно-дипломатического корпуса иностранных государств проводится второй раз в этом году. Мероприятие проводится с целью информирования иностранных партнеров об участии в мероприятиях форума.

Планируется, что в брифинге примут участие свыше 70 аккредитованных в Российской Федерации военных дипломатов из более чем 50 стран Европы, СНГ, Ближнего Востока, Африки, Азиатско-Тихоокеанского региона и Латинской Америки.

В ходе брифинга начальник Главного управления научно-исследовательской деятельности и технологического сопровождения передовых технологий (инновационных исследований) генерал-майор Андрей Гончаров доведет информацию об особенностях проведения мероприятий форума «АРМИЯ-2020» и ответит на вопросы, интересующие иностранных гостей.

По окончании встречи для представителей дипломатического корпуса предусмотрены экскурсионные мероприятия в Главный храм Вооруженных Сил Российской Федерации и музейного комплекса «Дорога памяти».

СПРАВОЧНО:

Международный военно-технический форум «АРМИЯ-2020» пройдет

в период с 23 по 29 августа 2020 года. Впервые его продолжительность увеличена с шести до семи дней.

Представителем организатора форума является Главное управление научно-исследовательской деятельности и технологического сопровождения передовых технологий (инновационных исследований) Минобороны России.

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