06.08.2020 (08:40)

Военнослужащие ЦВО отмечают День железнодорожника

6 августа отмечается 169-я годовщина со дня образования железнодорожных войск России.

Военные железнодорожники Центрального военного округа участвуют в крупных маневрах. Например, в 2019 году военнослужащие навели через Волгу самый большой наплавной железнодорожный мост в истории войск. Его протяжённость составила 3 км, по нему прошли воинские эшелоны и грузовые поезда. Кроме того, в рамках учений в 2020 году в Сибири были установлены железнодорожные мосты через реки Иртыш и Енисей.

Также железнодорожные соединения привлекаются для ликвидации последствий чрезвычайных ситуации. В частности, военнослужащие участвовали в тушении пожаров в Красноярском крае и в Республике Хакасия. В 2019 году военные железнодорожники оказывали помощь населению, пострадавшему в результате наводнения в городе Тулун Иркутской области. Там были восстановлены автомобильные дороги, отсыпано более 50 тыс. кубометров защитной береговой дамбы реки Ия.

Кроме того, военные железнодорожники принимают участие в строительстве многофункциональных медицинских центров в городах Омск, Новосибирск, Оренбург, Кызыл.

Для выполнения поставленных задач в соединения поступают новые образцы специальной и военной техники.

История Железнодорожных войск берет начало с 1851 года. В судьбоносные моменты истории военные железнодорожники всегда проявляли мужество, стойкость и высочайший профессионализм при защите Отечества, вносили достойный вклад в укрепление обороноспособности и экономического могущества страны.

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