06.08.2020 (08:33)

Беспилотная авиация поступила на вооружение железнодорожной бригады ЦВО в Хакасии

Комплексы беспилотной авиации поступили на вооружение железнодорожной бригады Центрального военного округа (ЦВО), дислоцированной в Республике Хакасия.

«Парк вооружения железнодорожной бригады, дислоцированной в Хакасии, пополнили 2 комплекса с малыми беспилотными летательными аппаратами «Тахион», предназначенными для ведения воздушной разведки в ходе учений и выполнения специальных задач», сообщил начальник управления железнодорожных войск ЦВО генерал-майор Олег Брагин.

Он отметил, что беспилотная авиация в составе железнодорожного соединения способна в режиме реального времени обеспечить мониторинг районов выполнения учебно-боевых задач, очагов лесных и полевых пожаров, защищаемых мостов и гидротехнических сооружений при паводках. «До конца 2020 года комплексы беспилотной авиации также поступят на вооружение железнодорожных бригады ЦВО, дислоцированных в Омской и Свердловской областях», - уточнил Олег Брагин.

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