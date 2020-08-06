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06.08.2020 (07:55)

Свыше 450 квадратных км тайги обследовал расчет БЛА «Орлан-10» ВВО в ходе поиска пропавшего самолета АН-2

Расчет беспилотных летательных аппаратов (БЛА) «Орлан-10» воинской части Восточного военного округа, дислоцированной в Республике Бурятия, обследовал свыше 450 квадратных километров тайги в указанных квадратах, с целью поиска пропавшего самолета АН-2.

Мониторинг продолжают осуществлять в Усольском районе Иркутской области. Площадь обследования территории с помощью военного дрона  увеличена, расчет постоянно ведет корректировку маршрута.

Камеры высокого разрешения многофункционального комплекса БЛА «Орлан-10» позволяет военнослужащим тщательно «прочесывать» территорию и дает возможность обнаружить пропавший самолет даже в труднодоступных местах.

Пресс-служба Восточного военного округа
Метки:
Восточный военный округ , Беспилотные летательные аппараты
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