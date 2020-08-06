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06.08.2020 (07:52)

Специалисты МТО ВВО проведут масштабное учение в Бурятии

На одном из специализированных полигонов Восточного военного округа в Республике Бурятия стартует масштабное тактико-специальное учение (ТСУ) с военнослужащими соединения материально-технического обеспечения округа (МТО).

В рамках учения подразделения отработают комплекс задач по всестороннему обеспечению войск.

Особое внимание будет уделено функционированию подвижных ремонтных мастерских для обслуживания тяжелой гусеничной техники, в том числе танков      Т-72Б3. Кроме того, военнослужащие выполнят нормативы по развертыванию ремонтно-слесарных и танкоремонтных мастерских.

В полевых условиях будет развернут специализированный хлебозавод, который способен выпекать в сутки до 12 тонн  хлеба.

Помимо этого будет развернута база материально-технического обеспечения, военнослужащие отработают задачи по доставке грузов различного назначения передовым подразделениям с использованием грузовых автомобилей.

Также, личный состав бригады МТО проведет магистральный трубопровод и оборудует район массовой заправки топливом в походных условиях, с возможностью одновременно обеспечивать горючим до 20 единиц различной техники.

Всего к учению будет привлечено более 1 тысячи военнослужащих и свыше 300 единиц автомобильной и специальной техники.

Пресс-служба Восточного военного округа
Метки:
Восточный военный округ , МТО
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