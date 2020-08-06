06.08.2020 (07:49)

В амурском железнодорожном соединении ВВО более 250 новобранцев приняли Воинскую присягу

В железнодорожном соединении Восточного военного округа (ВВО), дислоцированного на территории Амурской области, состоялись праздничные мероприятия, посвященные Дню железнодорожных войск.

На плацу соединения состоялся торжественный митинг и церемония приведения к Военной присяге молодого пополнения. Более 250 новобранцев зачитали текст клятвы на верность Родине.

В мероприятии приняли участие представители администрации города, духовенства, ветераны военной службы, юнармейцы и родственники военнослужащих.

В Доме культуры г. Свободный прошло торжественное собрание. Воинов железнодорожников поздравил командир соединения полковник Виталий Климович, а также представители администрации области, города и общественных организаций. Для военнослужащих состоялся праздничный концерт.

Отдельное железнодорожное соединение, дислоцируемое в Приамурье, имеет богатую историю и традиции. Бригада основана в 1970 году. Она включала вновь сформированные железнодорожные части. Позднее в неё был включен 469-й отдельный мостовой железнодорожный батальон, который прошел славный боевой путь. За годы Великой Отечественной войны более 300 военнослужащих данного батальона были удостоены высоких государственных наград.

С момента образования соединения военнослужащие в разные годы прокладывали пути и участвовали в строительстве железных дорог в Восточной Сибири и Дальнем Востоке. Большой вклад соединения был внесен при прокладке легендарной стройки 20 века - Байкало-Амурской магистрали. Воины-железнодорожники оказывали помощь в ликвидации и предупреждении последствий паводка, который проходил в Приамурье в 2013 и в 2019 годах, а также в кратчайшие сроки восстановили движение по Транссибу в 2018 г. после обрушения на проходящий состав автомобильного моста в Свободном.

Соединение неоднократно признавалось сильнейшим в Восточном военном округе, а по итогам 2019 года вошло в тройку лидеров лучших железнодорожных бригад Вооруженных Сил страны.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице