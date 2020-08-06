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06.08.2020 (07:46)

На полигоне «Цугол» проводится сбор с гранатометчиками общевойскового объединения ВВО

В соединениях и воинских частях Восточного военного округа, дислоцированных на территории Забайкальского края, проходит учебно-методический сбор с гранатометчиками.

В ходе учебных мероприятий, которые проводятся на межвидовом полигоне «Цугол», более пятисот военнослужащих на практике совершенствуют навыки ведения современного боя, проводят разведку местности и показывают умение быстро ориентироваться в сложной тактической обстановке.

С участниками сбора проводятся занятия по маскировке на местности, классификации целей, корректировке огня, умению пользоваться приборами наблюдения и прицеливания, определению расстояния до цели и ведению огня на максимально возможных дальностях в светлое и темное время суток.

Помимо этого военнослужащие выполняют зачетные практические стрельбы. Гранатометчики из ручных противотанковых гранатометов РПГ-7 и автоматических гранатометов АГС-17 поражают мишени, имитирующие живую силу и боевую технику условного противника.

Пресс-служба Восточного военного округа
Метки:
Восточный военный округ
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