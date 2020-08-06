Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

06.08.2020 (07:33)

В Приамурье завершено крупное двустороннее тактическое учение с участием более 4 тысяч военнослужащих ВВО

Проведением этапа боевой стрельбы и розыгрышем маневренного боя завершено крупное двустороннее тактическое учение с двумя мотострелковыми соединениями Восточного военного округа. В течение десяти дней войсковые группировки противостояли друг другу на полигонах в Амурской области.

В ходе учения соединения отрабатывали действия подразделений в обороне и в наступлении. Особенностью проведенного учения стало расширенное применение командирами соединений автоматизированных систем управления,  беспилотных летательных аппаратов и групп по борьбе с ними, а также совершенствование системы управления построенной на радиосредствах системы «Азарт».

В ходе учения были также отработаны вопросы действий танковых подразделений, выполнения ими молниеносных контратак, рейдов вглубь обороны противника и организации танковых засад с применением разведывательных комплексов КРУС «Стрелец» и БпЛА «Тахион».

Особое внимание было уделено освоению новых средств разведки, радиоэлектронной борьбы и связи. Отработаны новые тактические приемы применения подразделений, а также проведен комплекс мероприятий по маскировке.

В учении приняли участие  более 4000 военнослужащих и было задействовано около 800 единиц техники, в том числе современные танки
Т-80БВ, самоходные артиллерийские установки «Мста-С» и «Акация», модернизированные реактивные системы залпового огня «Град» и другая современная техника.

Пресс-служба Восточного военного округа
Метки:
Восточный военный округ
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node1 isCompatibilityMode=false