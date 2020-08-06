06.08.2020 (07:23)

Танкисты армейского корпуса ВВО на Сахалине осваивают новые тактические приёмы

На полигоне «Успеновский» на острове Сахалин военнослужащие танковых подразделений армейского корпуса Восточного военного округа, осваивают новые тактические приёмы.

Танкисты ведут огонь по мишеням, имитирующим тяжелую технику условного противника, при фронтальном и фланговом движении, меняя огневую позицию и сектор обстрела.

Во время выполнения этого тактического приёма экипаж танка Т-72Б поочередно стреляет из двух окопов, вырытых рядом, не задерживаясь на одной позиции более нескольких секунд. Бронемашина заезжает в первый окоп, делает выстрел, тут же сдает назад и сразу заходит в соседний окоп и снова дает залп по врагу.

Для развития у танковых экипажей умения поражать появляющиеся мишени была создана динамично меняющаяся тактическая и мишенная обстановка. Такой прием позволяет развить у экипажа навыки решения огневых задач нестандартными методами.

В мероприятиях боевой подготовки было задействовано более 100 человек и порядка 20 единиц вооружения и военной техники.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице