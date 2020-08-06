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06.08.2020 (07:15)

В Амурское объединение ВВО впервые поступили современные бронеавтомобили «Тигр-М» для разведывательных подразделений

Разведчики общевойсковой армии Восточного военного округа, дислоцированной Амурской области, впервые получили на вооружение модернизированные бронеавтомобили «Тигр-М».

Бронеавтомобиль «Тигр-М» предназначен для ведения разведки, сопровождения и охраны колонн, патрулирования и огневой поддержки войск. Он имеет пятый класс баллистической защиты. На машине установлены пулестойкие шины с противовзрывными вставками, отводящими взрывную волну, интегрированную керамическую броню, противоминную защиту, специальное остекление и пять видеокамер для кругового обзора. Предусмотрено размещение боекомплекта, средств связи и блокиратора радиоуправляемых взрывных устройств.

Поступившая техника значительно усилит боеготовность, мобильность и боевые возможности разведчиков. В ближайшее время техника пройдет обкатку в ходе полевого выхода разведывательных подразделений объединения.

Пресс-служба Восточного военного округа
Метки:
Восточный военный округ
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