06.08.2020 (02:00)

Авиационные спасатели дальней авиации отработали аварийное покидание воздушного судна

На аэродроме Энгельс в Саратовской области в рамках сборов специалистов поисково-спасательной и парашютно-десантной службы прошли практические тренировки для летного состава дальней авиации по аварийному покиданию воздушного судна.

Во время тренировки участники сборов выполняли прыжки с парашютами Д1-5у и «Арбалет» с высот от 800 до 3000 метров с задержкой раскрытия парашюта.

«Данные практические занятия проводятся для летного состава с целью наглядной демонстрации правильного выполнения способов аварийного покидания воздушного судна опытными инструкторами, а так же подробно проводится разбор часто совершаемых ошибок. Специалисты поисково-спасательных и парашютно-десантных служб отрабатывают задачи, необходимые при эвакуации личного состава с самолета терпящего бедствие. Подобные тренировки осуществляются несколько раз за учебный период» - подчеркнул начальник поисково-спасательной и парашютно-десантной службы соединения дальней авиации майор Евгений Драгунов.

Всего в сборах прияли участие более 100 летчиков, штурманов и авиационных спасателей, за лётную смену было выполнено порядка 200 прыжков, десантирование проводилось с многоцелевых вертолётов армейской авиации Ми-8.

Учебно-тренировочные прыжки являются обязательной программой подготовки лётного состава для получения допуска к полётам и проводятся регулярно не менее двух раз в год.

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