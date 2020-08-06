06.08.2020 (00:00)

Замминистра обороны РФ генерал армии Дмитрий Булгаков поздравил военных железнодорожников с профессиональным праздником

Товарищи солдаты, сержанты и старшины, прапорщики и офицеры! Уважаемые ветераны!



6 августа 2020 г. в Вооруженных Силах Российской Федерации отмечается День Железнодорожных войск.

Славная летопись Железнодорожных войск неразрывно связана с судьбой армии и флота. В противостоянии с вооруженным противником мужество и героизм военных железнодорожников всегда способствовали сокрушению врага.

В сражениях Великой Отечественной войны Железнодорожными войсками наиболее ярко проявлены величайший патриотизм и верность военной Присяге, отвага и самоотверженность, ставшие главными составляющими морального духа победителей.



И в мирное время Железнодорожные войска – это высочайший профессионализм и приверженность боевым и трудовым традициям.

Сегодня в системе материально-технического обеспечения Вооруженных Сил Российской Федерации личный состав Железнодорожных войск совершенствует свое мастерство, добросовестно выполняет воинский долг, проявляя организованность и воинскую дисциплину, высокие морально-психологические качества при выполнении учебно-боевых задач, и в целом с честью несет службу по защите Отечества.

Поздравляю военнослужащих, гражданский персонал и ветеранов с Днем Железнодорожных войск. Желаю всем крепкого здоровья, счастья, благополучия, успехов в службе и труде на благо нашей Родины! Товарищи солдаты, сержанты и старшины, прапорщики и офицеры! Уважаемые ветераны!6 августа 2020 г. в Вооруженных Силах Российской Федерации отмечается День Железнодорожных войск.Славная летопись Железнодорожных войск неразрывно связана с судьбой армии и флота. В противостоянии с вооруженным противником мужество и героизм военных железнодорожников всегда способствовали сокрушению врага.В сражениях Великой Отечественной войны Железнодорожными войсками наиболее ярко проявлены величайший патриотизм и верность военной Присяге, отвага и самоотверженность, ставшие главными составляющими морального духа победителей.И в мирное время Железнодорожные войска – это высочайший профессионализм и приверженность боевым и трудовым традициям.Сегодня в системе материально-технического обеспечения Вооруженных Сил Российской Федерации личный состав Железнодорожных войск совершенствует свое мастерство, добросовестно выполняет воинский долг, проявляя организованность и воинскую дисциплину, высокие морально-психологические качества при выполнении учебно-боевых задач, и в целом с честью несет службу по защите Отечества.Поздравляю военнослужащих, гражданский персонал и ветеранов с Днем Железнодорожных войск. Желаю всем крепкого здоровья, счастья, благополучия, успехов в службе и труде на благо нашей Родины!

ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

генерал армии

Д.Булгакова

6 августа – День Железнодорожных войск Российской Федерации

В 2020 году отмечается 169-я годовщина со дня образования Железнодорожных войск Российской Федерации.

Это специальные войска, предназначенные для восстановления, заграждения, разминирования, технического прикрытия, строительства железных дорог повышения их живучести и пропускной способности, устройства обходов железнодорожных мостов, узлов, наведения и эксплуатации наплавных железнодорожных мостов в целях обеспечения деятельности Вооружённых Сил страны.

Войска занимаются восстановлением разрушенной железнодорожной инфраструктуры, обеспечивая бесперебойное снабжение войск техникой и материальными средствами.

Железнодорожные войска входят в систему материально-технического обеспечения Вооружённых Сил РФ. Все последние годы строительство и развитие войск осуществляется в соответствии с общей концепцией строительства современных армии и флота России.

Части и подразделения Железнодорожных войск ежегодно в рамках боевой подготовки занимаются ремонтом железнодорожных путей необщего пользования на объектах Минобороны России.

За последние годы Железнодорожными войсками произведен ремонт железнодорожных путей на 450 объектах Минобороны России, введено в эксплуатацию более 1946 км пути и проведена замена 1251 комплекта стрелочных переводов. Уже в текущем году войсками выполнены ремонтные работы на 36 объектах, с общим объемом более 60 км железнодорожного пути и заменой 60 комплектов стрелочных переводов.

К наиболее сложным задачам, которые выполняли Железнодорожные войска в последнее время, можно отнести строительство электрифицированной двухпутной железной дороги на участках Юго-Восточной и Северо-Кавказской железных дорог протяженностью 120 км, чтобы российские поезда могли следовать из центральных регионов на Юг России.

При решении этой задачи Железнодорожными войсками выполнен колоссальный объем работ: построены десятки водопропускных труб, перемещено в тело насыпи земляного полотна более 9 млн. куб. метров грунта, уложено более 178 км рельсошпальной решетки. При этом необходимо отметить, что работы выполнялись не только в строго поставленные сроки, но и со значительным опережением от первоначального графика.

Руководство Минобороны России высоко оценило достигнутые результаты: 7 августа 2017 г. Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Кужугетович Шойгу вручил 39-й отдельной железнодорожной бригаде высокую государственную награду – орден Жукова.

В 2020 году войскам была поставлена задача по выполнению отдельных видов работ при возведении многофункциональных медицинских центров, как при военных госпиталях Минобороны России возводимых от Камчатки до Калининграда, так и при медицинских учреждениях Минздрава России. Объемы работ составили более 350 тыс.куб. метров различного вида земляных работ, более 45 тыс. кв. метров планировочных работ, выполнен большой комплекс мероприятий по благоустройству территорий. (завоз грунта – 33 тыс.кб.м, вертикальная планировка территории – 131 га, вывоз порубочных остатков – 130,2 га, вывоз непригодного грунта – 15 тыс.куб.м., завоз чернозема – 25 тыс.куб.м.)

Не остались в стороне войска и при строительстве Главного Храма ВС РФ и Музейного комплекса «Дорога Памяти» в военно-патриотическом парке культуры и отдыха Вооруженных Сил Российской Федерации «Патриот». При проведении работ по благоустройству прихрамовой территории выполнены 78 тыс.куб. метров земляных работ и более 130 гектаров планировочных работ.

Помимо выполнения задач по прямому предназначению Железнодорожные войска неизменно участвовали в ликвидации последствий стихийных бедствий, аварий, катастроф. Например, так было после аварии на Чернобыльской АЭС, после стихийных бедствий на Сахалине, взрывов на станциях Арзамас и Свердловск-Сортировочный. Профессионально, оперативно и самоотверженно, проявляя мужество, действовали солдаты и офицеры Железнодорожных войск в районе страшного землетрясения в Армении, в зонах разрушительных наводнений на Юге и Востоке России и других «горячих» точках.

В июне текущего года Железнодорожные войска были привлечены к ликвидации последствий разрушения железнодорожного моста через реку Северная Кола и восстановлению прерванного железнодорожного сообщения на перегоне Выходной – Кола Мурманского региона Октябрьской железной дороги. Личным составом выполнены объемы работ по завозу инертных материалов более 4,5 тыс.куб.м, выработке скального грунта при оборудовании выемки более 29 тыс.тонн.

Железнодорожные войска в последние годы участвовали во всех без исключения крупномасштабных учениях. В ходе этих учений отрабатывались вопросы строительства подходов к наплавным железнодорожным мостам, монтажа военных эстакад через малые водотоки и наведения наплавных железнодорожных мостов НЖМ-56 и МЛЖ-ВФ-ВТ через крупные водные преграды Енисей, Волга, Амур, Зея, Бурея, Вятка, Ока. Общая протяженность наведенных наплавных железнодорожных мостов составила более 10 км.

В 2019 году на реке Волга впервые в истории был наведен самый большой по протяженности наплавной железнодорожный мост НЖМ-56 длиной 3 км, по которому успешно пропущены воинские эшелоны и грузовые поезда.

В 2020 году Железнодорожные войска примут активное участие в проведении СУ МТО ЮВО «КАВКАЗ-2020», в ходе которого планируется навести наплавной железнодорожный мост НЖМ-56 длиной более 1 км, по которому пройдут составы с военной техникой и автомобильные колонны.

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