05.08.2020 (22:55)

В Калининградской области военнослужащие Балтийского флота отработали эвакуацию и ремонт боевой техники в полевых условиях

Военнослужащие ремонтно-восстановительного батальона Балтийского флота действовали в условиях, максимально приближенных к боевым. Во время эвакуации колесной и гусеничной боевой техники руководители учения применяли светошумовые спецсредства и дымовые завесы. Эвакуация с поля боя осуществлялась с помощью большегрузных тягачей и бронированных ремонтно-эвакуационных машин.

Восстановление боеспособности, поврежденной в учебном бою военной техники на полигоне было организовано с использованием полевых передвижных авторемонтных мастерских.

При выполнении ремонтных работ специалисты автомастерских выполнили нормативы по развертыванию мастерских и различным видам технического обслуживания военной и специальной техники в полевых условиях.

Всего в тактико-специальном учении было задействовано более 200 военнослужащих, свыше 20 единиц военной и специальной техники, в том числе несколько полевых передвижных авторемонтных мастерских на базе автомобиля «Урал».

Кроме того, на другом учебном месте в рамках учения отрабатывались вопросы применения полевого механизированного хлебозавода и организации выпечки хлеба различных сортов в полевых условиях для подразделений армейского корпуса флота, выполняющих учебно-боевые задачи.

На развертывание хлебозавода, который фактически хранился на складах, потребовалось половина суток, еще через несколько часов его специалисты выдали первую подачу хлеба, который был доставлен на полигоны в Калининградской области.

Отработанный до мелочей процесс — от замеса до переноса готового горячего продукта в склад-палатку — занимает ровно 4 часа. За качеством приготовления и выпечки хлеба пристально следят специалисты лаборатории, которые выборочно производят контрольные пробы.

После вывода завода на полную мощность он способен выдавать до 6 тонн хлеба в сутки.

По итогам проведенного учения более тысячи военнослужащих, выполняющих в этот же период учебные задачи в полевых условиях на полигонах, в полном объеме были обеспечены хлебобулочными изделиями.

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