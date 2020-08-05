05.08.2020 (20:52)

Слушатели Академии Генштаба почтили память Адмирала Флота Советского Союза Николая Кузнецова

Слушатели Военной академии Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации почтили память Адмирала Флота Советского Союза Николая Кузнецова.

У дома 9 по Тверской улице, где Николай Герасимович жил с 1956 по 1974 год, офицеры встретились доктором исторических наук Раисой Кузнецовой, снохой адмирала, хранительницей его личного архива и автором многочисленных посвященных ему трудов.

Раиса Васильевна подарила гостям свою новую книгу «Адмирал Кузнецов. Боевой путь флотоводца» и пожелала им дальнейших успехов в учебе. Она особо отметила, что самое главное – это неустанно работать над совершенствованием своих знаний, как это делал до последних дней жизни Николай Герасимович Кузнецов.

На Новодевичьем кладбище сотрудники академии возложили цветы к фамильному захоронению семьи Кузнецовых. Эта традиция была установлена пять лет назад преподавателями кафедры строительства и применения Военно-Морского Флота главного военного вуза России.

Кузнецов Николай Герасимович (24.07.1904 – 6.12.1974), советский государственный и военно-морской деятель, Адмирал Флота Советского Союза (1955, 1988), Герой Советского Союза (14.9.1945). Награждён 4 орденами Ленина, 3 орденами Красного Знамени, 2 орденами Ушакова 1-й ст., орденами Красной Звезды и «Знак Почета», многими медалями, иностранными наградами, а также именным оружием.



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