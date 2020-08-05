05.08.2020 (20:35)

В РВСН проходит финал профессионального конкурса «Стратегическое многоборье»

В соединениях Ракетных войск стратегического назначения, проходит финальный этап конкурса среди групп подготовки и пуска соединений РВСН «Стратегическое многоборье».

Этот вид военно-технических соревнований носит не только спортивный характер, но и направлен на повышение профессиональной подготовки подразделений, оснащенных ракетными комплексами стационарного шахтного базирования.

В ходе состязаний участники продемонстрируют свои умения и навыки в тактической, специальной, технической, огневой, физической подготовке, отработают специальную комплексную задачу с использованием учебно-боевой техники и аппаратуры.

Конкурсантам также предстоит сдать нормативы в составе подразделений - преодолеть полосу препятствий и огневую штурмовую полосу, выполнить стрельбы из штатного оружия, произвести развертывание комплекта минирования.

Финальному этапу конкурса «Стратегическое многоборье» предшествовали соревнования в масштабе соединений и объединений. Победителями стали три команды - по одной от каждой ракетной армии.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице