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05.08.2020 (20:35)

В РВСН проходит финал профессионального конкурса «Стратегическое многоборье»

В соединениях Ракетных войск стратегического назначения, проходит финальный этап конкурса среди групп подготовки и пуска соединений РВСН «Стратегическое многоборье».

Этот вид военно-технических соревнований носит не только спортивный характер, но и направлен на повышение профессиональной подготовки подразделений, оснащенных ракетными комплексами стационарного шахтного базирования.

В ходе состязаний участники продемонстрируют свои умения и навыки в тактической, специальной, технической, огневой, физической подготовке, отработают специальную комплексную задачу с использованием учебно-боевой техники и аппаратуры.

Конкурсантам также предстоит сдать нормативы в составе подразделений - преодолеть полосу препятствий и огневую штурмовую полосу, выполнить стрельбы из штатного оружия, произвести развертывание комплекта минирования.

Финальному этапу конкурса «Стратегическое многоборье» предшествовали соревнования в масштабе соединений и объединений. Победителями стали три команды - по одной от каждой ракетной армии.

Группа информационного обеспечения Ракетных войск стратегического назначения
Метки:
РВСН
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