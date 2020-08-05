05.08.2020 (20:31)

Более 1,2 военнослужащих подразделений ПВО общевойсковой армии ЗВО приступили к тактическим учениям в Астраханской области

Военнослужащие подразделений и соединений противовоздушной обороны гвардейской общевойсковой армии Западного военного округа приступили к проведению тактических учений в Астраханской области.

Всего более 30 тренировок и тактических учений различного уровня отработают занитчики общевойсковой армии в рамках лагерного сбора и подготовки к Стратегическим командно-штабным учениям «Кавказ-2020».

Личный состав подразделений совершил марш комбинированным способом протяжённостью более 4 тыс. км и заступил на боевое дежурство по противовоздушной обороне.

В ходе подготовки расчетов зенитно-ракетных комплексов БУК-М3, стрела-10, Тор-М1, военнослужащие войсковой ПВО осуществят боевое слаживание расчетов с отработкой вопросов тактической, специальной и инженерной подготовки, будут совершенствовать навыки по занятию и маскировке стартовых позиций, организации системы связи и управления, приведению военной техники из походного положения в боевое, поиск, обнаружение и уничтожение самолётов, вертолётов, крылатых ракет, беспилотных летательных аппаратов, действующих на средних, малых и предельно малых высотах.

Всего к учениям привлечено свыше 1,2 военнослужащих из Курской, Воронежской, Белгородской, Брянской, Смоленской областей, а также будет задействовано более 400 единиц вооружения, военной и специальной техники.

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