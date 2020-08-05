05.08.2020 (19:36)

100% «молодых» офицеров Гвардейской общевойсковой армии ЗВО в 2020 году обеспечены служебным жильем

Офицеры, выпускники военных вузов, прибывшие для прохождения военной службы в воинские части Гвардейской общевойсковой армии Западного военного округа в 2020 году, получили 100% служебного жилья.

За последние 5 лет в Воронежской, Белгородской, Курской, Брянской и Смоленской областях темпы жилищного строительства стали одними из самых высоких в Центрально- Черноземном регионе. 10 лет назад очередь на получение служебного жилья достигала 2 лет для одного офицера.

«С 2014 года по 2020 год по новой форме обеспечения жильем в Воронеже были обеспечены более 650 семей. Жилищная субсидия для этих семей и многих других — это основной способ обеспечения военнослужащих постоянным жильём. Имеющий целый ряд преимуществ, он позволит ликвидировать очередь на постоянное жильё. За 5 лет очередь сократилась почти в 4 раза», - заявил начальник регионального департамента жилищного обеспечения по Воронежской области Андрей Дергунов.

На военных городках валуйского, богучарского, воронежского, курского, клинцовского, брянского, смоленского, коломенского военных гарнизонов ЗВО для выпускников военных учебных заведений было подготовлено свыше 120 мест в жилом фонде по месту прохождения военной службы. Это жилье предоставлялось в день прибытия молодых специалистов в часть, и в настоящий момент все прибывшие офицеры обеспечены служебными квартирами и комнатами в общежитиях, в зависимости от состава их семей.

Военнослужащие по контракту, которые пока не обеспечены служебным жильем, могут оформить компенсацию за наем жилого помещения.

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