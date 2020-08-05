05.08.2020 (18:05)

Более 3 тысяч объектов в интересах Вооруженных Сил будет введено в эксплуатацию в этом году

Более 1800 объектов для военнослужащих введены в эксплуатацию в текущем году. Об этом сообщила руководитель Департамента строительства Минобороны РФ Марина Балакирева.

«Целевой задачей текущего года в сфере капитального строительства является ввод в эксплуатацию в интересах Вооруженных Сил 3200 зданий и сооружений», – сказала Марина Балакирева в ходе Единого дня приемки военной продукции.

«На текущую дату уже введены в эксплуатацию 1848 зданий и сооружений, что на 33% превышает аналогичный показатель прошлого года», - добавила руководитель департамента.

По ее словам, в текущем году в интересах Сил ядерного сдерживания уже введены в эксплуатацию 519 зданий и сооружений.

«Продолжаются работы по строительству инфраструктуры подвижных грунтовых комплексов в г. Тейково, Нижнем Тагиле, Новосибирске и стационарного базирования в Козельске и Ясном», – отметила руководитель департамента.

«Набранный темп и организация работ по строительству объектов инфраструктуры РВСН позволяют выполнить целевые задачи по созданию объектов ядерного сдерживания», – подчеркнула Марина Балакирева.

Кроме этого, по словам руководителя департамента, введены в эксплуатацию 105 из запланированных к вводу 154 зданий и сооружений противовоздушной и противоракетной обороны.

«Все задачи, стоящие перед Военно-строительным комплексом в 2020 году по вводу объектов военной и социальной инфраструктуры Вооруженных Сил Российской Федерации будут безусловно выполнены с соблюдением установленных требований к качеству работ», - отметила Марина Балакирева.



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