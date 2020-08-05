05.08.2020 (18:00)
В Североморске завершилась историко-поисковая экспедиция Северного флота и РГО по местам сражений Великой Отечественной войны в Кольском Заполярье
Сегодня в Североморске была поставлена точка в летней совместной экспедиции чувашского отделения Русского географического общества и Северного флота. Её активная поисковая фаза проходила в Лиинахамари с 9 по 16 июля.
Главной задачей экспедиции стало исследование мест боёв периода Великой Отечественной войны в Заполярье: Печенгского залива, порта Лиинахамари и его окрестностей, осмотр оборонительных сооружений, воинских захоронений и мемориалов на побережье. Кроме этого, военные эксперты оценивали возможности дальнейшего использования района в интересах Вооружённых Сил России.
В ходе экспедиции были изучены возможности эвакуации военной техники. Было найдено несколько военных артефактов: артиллерийские орудия и башня танка. Сегодня находки были перегружены с борта водолазного катера на колёсный транспорт и доставлены к месту проведения реставрационных работ. В дальнейшем они будут выставлены в экспозиции Военно-морского музея Северного флота.
Часть акватории Печенгского залива была обследована водолазами управления поисковых и аварийно-спасательных работ Северного флота. Как отметил руководитель экспедиции начальник отделения службы ракетно-артиллерийского вооружения подполковник Дмитрий Дулич, «водолазы полностью обследовали дно у мыса Крестовый и оказали неоценимую помощь в эвакуации танковой башни, которая находилась на северо-восточном побережье мыса Романов».
Совместные научно-исследовательские экспедиции Северного флота и Русского географического общества будут продолжены, как в Кольском Заполярье, так и в Арктике. Сегодня из Североморска на борту ледокола «Илья Муромец» вышла в Баренцево море группа учёных и документалистов РГО, которые принимают участие в девятом походе арктической группировки Северного флота по морям Северного Ледовитого океана.