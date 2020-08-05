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05.08.2020 (17:50)

Военные экологи ЦВО собрали около 450 тонн металлолома на мысе Марре-Сале на полуострове Ямал

В 2020 году военные экологи Центрального военного округа (ЦВО) собрали около 450 тонн металлолома в ходе очистки мыса Марре-Сале на полуострове Ямал, полностью работы планируется завершить до середины сентября текущего года. Об этом сообщил командующий войсками ЦВО генерал-полковник Александр Лапин.

«Силами созданной группировки продолжаем выполнять мероприятия по очистке арктической зоны на мысе Марре-Сале на полуострове Ямал. Собрано почти 443 тонны металлолома, что составляет 66% от плана в 676 тонн. Работы завершим до 15 сентября», - сказал командующий.

Уже очищено два гектара, одним из основных этапов работы стала утилизация трубопровода бывшего склада горюче-смазочных материалов. В ходе своей работы военные экологи осуществляют погрузку и перевозку металлолома к месту сбора и складирование лома для последующей отправки.

Всего к очистке территории привлечено более 30 военнослужащих и почти 25 единиц техники. Работы по очистке мыса ведутся впервые, они начались в 2020 году.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Центральный военный округ
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