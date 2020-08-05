05.08.2020 (17:48)

Атомная подлодка «Вепрь» вернулась в состав ВМФ РФ после ремонта

Атомная подлодка проекта 971 «Вепрь» вернулась в состав Военно-морского флота России после ремонта. Об этом сообщил замминистра обороны РФ Алексей Криворучко.

«В интересах Военно-морского флота поставлены одна отремонтированная крейсерская атомная подводная лодка (проект 971 «Вепрь»)», – сказал он на едином Дне приемки военной продукции.

Алексей Криворучко напомнил, что также в этом году флот получил первый серийный фрегат проекта 22350 «Адмирал флота Касатонов» и атомный подводный крейсер проекта 955А («Борей-А») «Князь Владимир».

«По стратегии развития Военно-Морского Флота «Бореи» призваны стать единственным типом стратегических подводных ракетоносцев в отечественном флоте», – рассказал командир 31-й дивизии подводных лодок Северного флота Степан Кельбас.

Кроме того, в состав ВМФ, по словам замминистра, вошли два новых корабля обеспечения проектов 23470 и 19910. Также на флот поступили 50 единиц ракетного и минно-торпедного вооружения.



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