05.08.2020 (17:37)

Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу принял участие в подведении итогов внезапной проверки



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу принял участие в подведении итогов внезапной проверки

Сегодня в Национальном центре управления обороной были подведены итоги внезапной проверки боевой готовности Южного и Западного военных округов, Воздушно-десантных войск, соединений и воинских частей морской пехоты всех флотов и Каспийской флотилии. В мероприятии принял участие Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.

Проверка проходила с 17 по 21 июля по решению Верховного Главнокомандующего Вооружёнными Силами Российской Федерации.

В своем вступительном слове глава военного ведомства отметил, что цель проверки заключалась в получении объективной картины состояния армии и флота после проведения карантинных мероприятий, а также в подготовке войск и сил к предстоящему стратегическому командно-штабному учению «Кавказ-2020».

«Проверка стала самым масштабным мероприятием оперативной подготовки этого года, – сказал Сергей Шойгу. – На большей части территории Российской Федерации проведено 56 учений различного характера, в которых приняли участие 149755 военнослужащих, 26820 единиц вооружения и военной техники, 414 летательных аппаратов, 106 кораблей и судов обеспечения. Всего было задействовано 52 полигона».

Мотострелковые, танковые и артиллерийские соединения совершили многокилометровые марши, отработали погрузку на железнодорожные платформы и воздушные суда.

Войсками решены задачи по организации манёвренной обороны и наступательных действий.

При поддержке вертолётов армейской авиации осуществлялось блокирование условного противника как в горно-лесистой местности, так в городских условиях.

Расчёты реактивных систем залпового огня «Торнадо-С» выполнили практические пуски на полигоне Капустин Яр в Астраханской области.

Подразделения ПВО отработали прикрытие районов сосредоточения войск.

Специалисты железнодорожных подразделений успешно решали вопросы наведения железнодорожных переправ через водные преграды.

Войска радиационной, химической и биологической защиты выполнили аэрозольную маскировку пунктов управления мотострелковых соединений и механизированных колонн на маршах.

В рамках проверки медицинские отряды специального назначения провели карантинные мероприятия, эвакуацию и лечение условно больных и раненых.

Подразделения специального назначения решали учебно-боевые задачи по уничтожению незаконных вооружённых формирований с десантированием из вертолётов армейской авиации.

Одним из вопросов проверки стала оценка возможностей морской пехоты выполнять задачи по предназначению. Практические действия на морских полигонах всех флотов и Каспийской флотилии показали её исключительную роль в обороне военно-морских баз, важных участков побережья и береговых объектов.

Так, морские пехотинцы Черноморского флота и Каспийской флотилии отработали высадку десанта на необорудованное побережье, а подразделения морской пехоты Тихоокеанского флота успешно осуществили переброску по воздуху из Приморского края на Камчатку.

В целом, несмотря на отдельные ограничения при реализации планов оперативной и боевой подготовки, связанные с новой коронавирусной инфекцией, объединения, соединения и воинские части продемонстрировали высокие боевые возможности по нейтрализации угроз военной безопасности Российской Федерации.

«Внезапная проверка показала, что снижения способности Вооружённых Сил решать задачи по предназначению не допущено, ­– сказал министр. –Привлекаемые войска и силы действовали профессионально. На всех этапах проверочных мероприятий обеспечено строгое соблюдение требований безопасности, сохранность оружия и боеприпасов. Случаев нанесения ущерба государственной собственности, а также отрицательного воздействия на природную среду не допущено».

«Практика проведения внезапных проверок военных округов, видов и родов войск Вооружённых Сил будет продолжена, ­– заявил Министр обороны РФ.



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