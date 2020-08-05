05.08.2020 (17:40)

Подразделения РХБ защиты Балтфлота прикрыли аэрозольной завесой расчеты ПВО и ликвидировали последствия химической и радиационной атаки

Подразделения радиационной, химической и биологической защиты Балтийского флота на полигоне Хмелёвка в Калининградской области в рамках специального учения провели маскировку расчетов зенитно-ракетных установок «Тор-М2» и ликвидировали радиационное и химическое заражение комплексов ПВО в ходе атак условного противника.

На первом этапе учения подразделения РХБ защиты Балтийского флота оперативно выдвинулись к объекту, провели мероприятия по аэрозольной маскировке позиций зенитно-ракетных комплексов «Тор-М2» с помощью машин ТДА-3М.

Затем в ходе учебного боя зенитчиков поступила вводная, условный противник применил химического оружие. Расчеты комплексов ПВО провели специальные мероприятия для ведения учебного боя в условиях применения противником отравляющих веществ. На следующем этапе подразделения РХБ защиты Балтийского флота затем с помощью специальных машин АРС-14КМ и ДКВ выполнили дегазацию условно зараженной техники и позиций.

В специальном учении приняли участие около 100 военнослужащих и было задействовано более 30 единиц специальной и боевой техники.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице