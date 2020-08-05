05.08.2020 (17:38)

Расчеты новейших РСЗО «Торнадо-С» артиллерийского соединения ЮВО уничтожили цели на удалении 60 км на полигоне Капустин Яр

Расчеты реактивных дивизионов артиллерийского соединения Южного военного округа (ЮВО), дислоцированного в Астраханской области, в рамках тактического учения уничтожили цели, имитирующие командные пункты условного противника, на удалении около 60 км.

Расчеты РСЗО «Торнадо-С» отработали ряд огневых задач по нанесению одиночных ударов с выполнением практических пусков боевых реактивных снарядов. После проведения боевых пусков расчеты выполнили смену огневой позиции.

Также военнослужащие ЮВО с помощью транспортно-заряжающих машин выполнили задачи по заряжанию пусковых установок боевыми реактивными снарядами, практическому расчету параметров стрельбы и боевому применению РСЗО.

Ранее дивизионы реактивного артиллерийского соединения ЮВО были подняты по тревоге и совершили 100-км марш в назначенный район. Военнослужащие отработали задачи рассредоточения со сменой позиций, инженерного оборудования, организации маскировки и боевого охранения, а также выполнили топопривязку и ориентирование на местности.

В тактическом учении принимали участие около 500 человек, задействовано около 50 единиц военной техники, в том числе боевые и транспортно-заряжающие машины РСЗО «Торнадо-С».

Справочно:

В 2019 году для перевооружения реактивной артиллерийской бригады Южного военного округа ПАО «Мотовилихинские заводы» впервые поставлены боевые и транспортно-заряжающие машины РСЗО «Торнадо-С».

Боевые машины обеспечивают проведение стрельб боекомплектом РСЗО «Смерч» и вновь разработанными управляемыми реактивными снарядами с увеличенной дальностью. Оснащение боевых машин автоматизированной системой управления огнем позволяет осуществлять топопривязку и ориентирование на местности, а также наведение пусковых направляющих для стрельбы в автономном режиме, что значительно снижает время от постановки боевой задачи до огневого воздействия по целям.

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