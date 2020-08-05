05.08.2020 (17:36)

Военком Воронежской области вручил утерянную медаль «За отвагу» родственникам фронтовика

Военный комиссар Воронежской области вручил утерянную медаль «За отвагу» внучке участника Великой Отечественной войны – старшего сержанта Данила Михайловича Воротилина.

Медаль «За отвагу» под номером 1366918 была найдена жителями польского хутора в районе населенного пункта Голдапа. Медаль была передана членам совета ветеранов войны, затем были организованы поиски родственников.

Из наградного листа Центрального архива Министерства обороны РФ: «Старший сержант Данила Михайлович Воротилин – радиотелеграфист, старшего танка командования 82-го танкового полка 3-й танковой армии награжден медалью «За отвагу» 11 августа 1943 года за уничтожение 150 фашистов из танкового пулемета».

Церемония чествования памяти пропавшего без вести фронтовика и возвращения семье героя медали состоялась на базе областного сборного пункта Западного военного округа по Воронежской области.

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