05.08.2020 (17:35)

Российские военнослужащие в Приднестровье провели тренировку по связи

В Оперативной группе российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) проведена тренировка по связи.

В мероприятии по проверке уровня готовности специалистов связи участвовало более 30 военнослужащих подразделений связи ОГРВ ПРРМ и было задействовано около 10 единиц техники связи.

В ходе тренировки отрабатывался широкий ряд вопросов и задач по организации подвижного пункта управления с обеспечением его телефонной, телеграфной, засекреченной связью с вышестоящим штабом и подчиненными подразделениями ОГРВ ПРРМ. Особенностью проведения тренировки по связи стала отработка вопросов обеспечения непрерывного и устойчивого управления подразделениями в условиях повышенной помеховой обстановки.

Военные связисты продемонстрировали высокий уровень знаний и навыков по практическому использованию станций спутниковой и радиорелейной связи.

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