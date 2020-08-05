Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

05.08.2020 (17:35)

Российские военнослужащие в Приднестровье провели тренировку по связи

В Оперативной группе российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) проведена тренировка по связи.

В мероприятии по проверке уровня готовности специалистов связи участвовало более 30 военнослужащих подразделений связи ОГРВ ПРРМ и было задействовано около 10 единиц техники связи.

В ходе тренировки отрабатывался широкий ряд вопросов и задач по организации подвижного пункта управления с обеспечением его телефонной, телеграфной, засекреченной связью с вышестоящим штабом и подчиненными подразделениями ОГРВ ПРРМ. Особенностью проведения тренировки по связи стала отработка вопросов обеспечения непрерывного и устойчивого управления подразделениями в условиях повышенной помеховой обстановки.

Военные связисты продемонстрировали высокий уровень знаний и навыков по практическому использованию станций спутниковой и радиорелейной связи.

Пресс-служба Западного военного округа
Новости по теме:
В Приднестровье прошел турнир по гиревому спорту среди подразделений ОГРВ ПРРМ
Военком Москвы вручит семьям погибших фронтовиков удостоверения к наградам
Выставку артефактов о Василии Тёркине представят на Международном военно-техническом форуме «Армия-2020» в Подмосковье
В Калининградской области военнослужащие Балтийского флота отработали эвакуацию и ремонт боевой техники в полевых условиях

Метки:
Западный военный округ
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false