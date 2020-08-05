05.08.2020 (17:35)
Российские военнослужащие в Приднестровье провели тренировку по связи
В Оперативной группе российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) проведена тренировка по связи.
В мероприятии по проверке уровня готовности специалистов связи участвовало более 30 военнослужащих подразделений связи ОГРВ ПРРМ и было задействовано около 10 единиц техники связи.
В ходе тренировки отрабатывался широкий ряд вопросов и задач по организации подвижного пункта управления с обеспечением его телефонной, телеграфной, засекреченной связью с вышестоящим штабом и подчиненными подразделениями ОГРВ ПРРМ. Особенностью проведения тренировки по связи стала отработка вопросов обеспечения непрерывного и устойчивого управления подразделениями в условиях повышенной помеховой обстановки.
Военные связисты продемонстрировали высокий уровень знаний и навыков по практическому использованию станций спутниковой и радиорелейной связи.