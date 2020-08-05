05.08.2020 (17:17)
В Приднестровье прошел турнир по гиревому спорту среди подразделений ОГРВ ПРРМ
В рамках спартакиады среди подразделений Оперативной группы российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) прошел турнир по гиревому спорту.
В турнире приняло участие 70 военнослужащих в составе 10 команд. Спортсменов распределили по весовым категориям, после чего определили лучших по следующим упражнениям: толчок двух гирь от груди, рывок одной гири каждой рукой и толчок двух гирь по длинному циклу. По итогам соревнования было выявлено лучшее подразделение, которому присвоили баллы в общекомандную таблицу спартакиады.
Военнослужащие, продемонстрировавшие наилучшие результаты в чемпионате по гиревому спорту среди подразделений, представят ОГРВ ПРРМ на аналогичных соревнованиях среди силовых ведомств региона.
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