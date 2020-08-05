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05.08.2020 (17:17)

В Приднестровье прошел турнир по гиревому спорту среди подразделений ОГРВ ПРРМ

В рамках спартакиады среди подразделений Оперативной группы российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) прошел турнир по гиревому спорту.

В турнире приняло участие 70 военнослужащих в составе 10 команд. Спортсменов распределили по весовым категориям, после чего определили лучших по следующим упражнениям: толчок двух гирь от груди, рывок одной гири каждой рукой и толчок двух гирь по длинному циклу. По итогам соревнования было выявлено лучшее подразделение, которому присвоили баллы в общекомандную таблицу спартакиады.

Военнослужащие, продемонстрировавшие наилучшие результаты в чемпионате по гиревому спорту среди подразделений, представят ОГРВ ПРРМ на аналогичных соревнованиях среди силовых ведомств региона.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ
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