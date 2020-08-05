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05.08.2020 (17:11)

Военком Москвы вручит семьям погибших фронтовиков удостоверения к наградам

В музее Вооруженных Сил Российской Федерации состоится торжественное мероприятие, посвященное 75-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне, в рамках которого военный комиссар города Москвы генерал-майор Виктор Щепилов вручит удостоверения к наградам семьям погибших фронтовиков.

На мероприятии внуку участника Великой Отечественной войны Александру Карпову вручат удостоверение к ордену Отечественной войны 1 степени на деда - подполковника Карпова Ивана Анисимовича.

Сестре участника Великой Отечественной войны Римме Чумаченко вручат удостоверение к трем орденам: Отечественной войны 2 степени, Красной Звезды, Отечественной войны 1 степени на брата - красноармейца Литвинова Владимира Федоровича.

Внуку участника Великой Отечественной войны Николаю Волгину вручат удостоверение к ордену Красной Звезды на деда - сержанта Волгина Михаила Ивановича.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ
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