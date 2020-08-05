05.08.2020 (15:35)

В Ростове-на-Дону пройдет Чемпионат ЮВО по летнему офицерскому троеборью

6 августа на базе СКА в Ростове-на-Дону пройдет церемония открытия Чемпионата Южного военного округа (ЮВО) по летнему офицерскому троеборью.

В состязаниях примут участие более 100 военнослужащих, представляющих сборные Черноморского флота, Каспийской флотилии, трех общевойсковых армий, объединения Военно-воздушных сил и противовоздушной обороны, а также соединений и воинских частей ЮВО.

В течение двух дней офицерам предстоит соревноваться в стрельбе из пистолета Макарова, легкоатлетическом кроссе на 1, 2 и 3 км и в плавании на дистанции 100, 200 и 300 м. Состязания будут проводиться в командном и личном зачетах.

Участники чемпионата будут разделены на три возрастные группы: до 30 лет, от 30 до 35 лет, и старше 35 лет. Каждой возрастной группе определены соответствующие нормативы. Для выполнения каждого упражнения участникам предоставляется всего одна попытка. Победитель определяется по наибольшей сумме очков, полученных за показанные результаты в каждом упражнении троеборья.

Команды-победительницы будут награждены кубками командующего войсками ЮВО, а лучшим офицерам в личном зачете будут вручены медали, грамоты, ценные подарки спортивного комитета военного округа.

По итогам соревнований будет сформирована сборная команда военного округа, которая примет участие в Чемпионате Вооруженных Сил Российской Федерации по летнему офицерскому троеборью.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице