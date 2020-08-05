05.08.2020 (15:31)

Подразделения РЭБ обеспечили прикрытие станции погрузки на учениях в Сибири

Военнослужащие подразделения радиоэлектронной борьбы (РЭБ) совместно с группой по борьбе с беспилотными летательными аппаратами (БпЛА) мотострелкового соединения 41-й общевойсковой армии Центрального военного округа, дислоцированного в Кемеровской области, прикрыли железнодорожную станцию от ударных беспилотников и массированной ракетной атаки условного противника.

По замыслу учений, мобильные группы РЭБ при помощи комплекса радиоэлектронной борьбы РБ-301Б «Борисоглебск-2» обнаружили радио каналы управления дронами условного противника и провели их подавление, а затем уничтожили из стрелкового оружия. Для срыва погрузки военной техники на железнодорожные платформы, неприятель применил снаряды с радиовзрывателями. Для их отражения специалисты РЭБ задействовали комплекс «Ртуть-БМ», который создал «купол» над станцией и при помощи радиопомех произвел подрыв радиоуправляемых ракет на безопасной высоте.

Электроника комплекса «Ртуть–БМ» способна работать в автоматическом режиме. Для создания помех машине требуется доли секунд, а частоту радиовзрывателя комплекс определяет с точностью до нескольких сотен герц. Во время своей работы «Ртуть-БМ» может защитить войска на площади до 500 000 квадратных метров.

В учении было задействовано около 500 военнослужащих и свыше 30 единиц военной и специальной техники.

41-я ОА Центрального военного округа дислоцируется на территории Новосибирской, Кемеровской областей, Алтайского края и Республики Тыва. В ее состав входят мотострелковые, артиллерийские соединения, войска ПВО, РХБЗ и связи.

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