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05.08.2020 (15:29)

Около 40 учений различного уровня состоялось в июле на территории ЦВО

Около 40 учений различного уровня прошло в июле на полигонах Центрального военного округа (ЦВО) в пяти регионах России, а также на военных базах в Таджикистане и Киргизии. Об этом сообщил командующий войсками ЦВО генерал-полковник Александр Лапин.

«В июле провели около 40 полковых и батальонных тактических учений на полигонах Челябинской, Кемеровской, Новосибирской, Оренбургской областей и Алтайского края. Впервые особое внимание уделяли действиям в рамках концепции «перевернутый фронт», основываясь на опыте вооруженных конфликтов современности. Практическим действиям предшествовал процесс тщательного анализа, обобщения и моделирования в штабах соединений и воинских частей», – сказал генерал-полковник Александр Лапин»

В пресс-службе ЦВО уточнили, концепция «перевернутый фронт» характеризуется отражением наступления «противника» последовательными оборонительными и маневренными действиями подразделений в сочетании с системой инженерных заграждений в полосе обеспечения. При этом огневое поражения противника ведется по принципу втягивания его передовых отрядов в «огневой мешок» для последующего уничтожения.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ
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