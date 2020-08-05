05.08.2020 (15:26)

Медицинский отряд специального назначения ЦВО вернулся в место постоянной дислокации после выполнения специальных задач в Сирии

Более 70 военнослужащих отдельного медицинского отряда специального назначения (МОСН) Центрального военного округа (ЦВО) вернулись домой после выполнения задач по оказанию медицинской помощи населению Сирийской Арабской Республики.

Самолетом Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС России они были доставлены в Новосибирск.

В течение пяти месяцев военные медики обеспечивали медицинское сопровождение личного состава авиабазы и оказывали помощь мирному населению.

В составе отряда врачи, в том числе узкой специализации, средний и младший медицинский персонал, а также специалисты вспомогательных служб отдельного медицинского отряда.

За время служебной командировки военными медиками была оказана медицинская помощь свыше 5 тыс. человек из числа местного населения. Кроме того, военнослужащие МОСН в ходе выполнения задач осуществили забор более 30 тыс. проб в различных населенных пунктах Сирийской Арабской Республики для определения заболевания новой коронавирусной инфекцией.

Медицинский отряд специального назначения (МОСН) — воинское подразделение, предназначенное для выполнения задач по оказанию первой врачебной, квалифицированной и элементов специализированной медицинской помощи вблизи очагов массовых санитарных потерь в любых условиях мирного и военного времени: в зонах ведения боевых действий, ликвидации последствий стихийных бедствий, аварий и катастроф.

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