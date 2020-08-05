05.08.2020 (15:24)

В Сибири прошли учения инженерно-саперных подразделений 41-й общевойсковой армии ЦВО

В ходе полевого лагерного сбора инженерных подразделений 41-й общевойсковой армии Центрального военного округа, стартовавшего на полигоне Юргинский в Кемеровской области, инженерно-саперные подразделения выполнили комплекс специальных задач.

В ходе выполнения работ по организации фортификационных сооружений на маршруте наступления условного противника военные инженеры отработали задачу по установке командно-наблюдательного пункта и капониров для военной техники, применив сосредоточенные заряды. Военные специалисты произвели расчет необходимых средств для рыхления твердого грунта взрывным способом. Для проведения работ военнослужащие использовали более 500 км взрывчатых веществ.

В лагерном сборе принимают участие более 1000 военнослужащих, задействовано более 400 единиц я военной и специальной техники, в том числе траншейные машины БТМ-3, и котлованные машины МДК, минные заградители ГМЗ-3, УМЗ, станции комплексной очистки воды СКО-10.

Завершится лагерный сбор инженерных войск общевойсковой армии ЦВО в конце августа.

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