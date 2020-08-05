05.08.2020 (15:05)
Начался прием заявок, на соискание Государственной премии им. Маршала Советского Союза Г.К.Жукова
Комиссия по Государственной премии Российской Федерации имени: Маршала Советского Союза Г.К.Жукова сообщает о начале приема документов по работам, выдвигаемым на соискание Государственной премии 2021 года в области военной науки, создания вооружения и военной техники, литературы и искусства.
Документы по работам, выдвигаемым на соискание Государственной премии, представляются в Комиссию до 1 сентября текущего года.
Ученый секретарь комиссии Морарь Андрей Валерьевич.
Телефон для справок: (495) 498-63-51 (495) 498-72-19.
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